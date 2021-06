Ein bislang Unbekannter hat am frühen Montagmorgen (14. Juni 2021) in Gemünden am Main eine Spielothek überfallen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung berichtet, führten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht zur Festnahme des Täters. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor 03.00 Uhr in der Nacht soll sich der Überfall in der Spielothek in der Straße "Am Schutzhafen" zugetragen haben. Der Täter bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock, so die Polizei.

Unbekannter überfällt Spielothek: Polizei bittet um Hinweise

Er ließ sich einen dreistelligen Geldbetrag aushändigen, verpackte das Geld in einem Rucksack und flüchtete anschließend in Richtung Main. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Täter.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

Männlich

etwa 25 Jahre alt, etwa 1 Meter 75 Zentimeter groß

Sportliche Figur

Sprach akzentfreies Deutsch

Trug schwarzen Rucksack und schwarze Kleidung mit Handschuhen und Schal vor dem Gesicht

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.