Am Dienstag (12. Januar 2021) hat ein Sohn seine Eltern ohnmächtig im Erdgeschoss des Zweifamilienhauses vorgefunden. Er setzte sofort den Notruf ab. Zeitgleich gingen bei der Polizei Gemünden am Main die CO-Melder des betroffenen Hauses an.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung berichtet, brachte der Rettungsdienst die Eheleute über ein Fenster so schnell wie möglich aus dem Haus. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt ansprechbar. Die Frau und Mutter des 35-jährigen Sohnes war allerdings nicht mehr bei Bewusstsein.

Frau verliert Bewusstsein und stirbt: CO-Vergiftung schuld?

Trotz aller Bemühungen des Notarztes konnte die Frau nicht mehr gerettet werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen. Es liegen Hinweise vor, dass eine CO-Vergiftung zum Tod der Ehefrau geführt hat. Am Mittwoch (13. Januar 2021) sollen weitere Ermittlungen durchgeführt werden.