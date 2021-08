Am Mittwoch (18.08.2021) gegen 4 Uhr morgens ging bei der Einsatzzentrale ein Notruf aus Gemünden am Main ein. Ein junger Mann würde in der Scherenbergstraße laut herumschreiben, Anwohner beleidigen und bedrohen. Das berichtete die Polizeistation Gemünden.

Mehrere Polizeistreifen machten sich auf den Weg und konnten vor einem Haus in der Mühltorstraße einen stark betrunkenen Mann antreffen. Der 29-Jährige hatte in der Zwischenzeit auf einen Zaun und zwei Verkehrszeichen mit einer Axt eingeschlagen.

Mann schlägt in Gemünden mit Axt auf Verkehrszeichen ein

Er sollte daraufhin in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert werden. Beim Verbringen in ein Fahrzeug des BRK wurde er aber erneut aggressiv. Er beleidigte die Polizeibeamten und verletzte einen von ihnen leicht. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

