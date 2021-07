Am Samstagmittag (03.07.2021) gegen 12.43 Uhr kam es in der Grautalstraße in Gemünden am Main zu einem Streit zwischen zwei Mietern. Als eine 74-jährige Frau dazukam, wurde sie von einem 24-jährigen Mann weggestoßen. Das teilte die Polizeistation Gemündem am Main mit.

Dadurch verlor sie das Gleichgewicht, stützte gegen eine Wand und fiel rückwärts eine Treppe herunter.

73-Jährige wird die Treppe hinunter geschubst

Die 73-Jährige erlitt hierbei eine Platzwunde an der Schläfe.

Der 24-jährige Mann wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.