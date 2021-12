In Zellingen im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart ist am Samstag (25. Dezember 2021) ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feierwehr waren vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Ersten Angaben zufolge brach der Brand am Samstagmorgen in einem Wohnhaus in der Bürgermeister-Rhein-Straße aus. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes befanden sich während des Brandes nicht im Haus, da sie aktuell verreist sind.

Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch unklar. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.