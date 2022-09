Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (01. September 2022) in Burgsinn (Landkreis Main-Spessart) gekommen.

Gegen 11.40 Uhr überquerte eine 62-jährige Fußgängerin laut Polizei eine Staatsstraße in Burgsinn. Hierbei wurde sie wohl aufgrund von Unachtsamkeit von einem 46-jährigen Autofahrer übersehen. So berichtet die Polizeistation Gemünden am Main.

Schwerer Unfall in Burgsinn: Seniorin muss ins Krankenhaus geflogen werden

Die Frau wurde von dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Feuerwehr Burgsinn war im Einsatz und sperrte für circa 40 Minuten die Staatsstraße vollständig ab.

