Burgsinn vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Autofahrer (78) verliert Baumstamm - Bordstein wird zum Lebensretter

Ein 78-jähriger Mann fuhr mit einem Baumstamm im Kofferraum am Montag (23.05.2022) auf der Schloßallee in Burgsinn (Landkreis Main-Spessart). In einer leichten Rechtskurve verlor er seine Ladung. Der Bordstein verhinderte, dass ein 25-Jähriger verletzt wurde.