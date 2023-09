Lohr am Main vor 18 Minuten

Mutmaßliches Tötungsdelikt

Grausamer Fund: Jugendlicher (14) liegt tot bei Schulzentrum - Verdächtiger in Haft

In Lohr am Main wurde am Freitag die Leiche eines 14-Jährigen gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus - ein Tatverdächtiger ist in Haft.