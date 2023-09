Update vom 10.09.2023, 13.40 Uhr: 14-Jähriger erschossen - woher kam die Tatwaffe?

Die für eine tödliche Gewalttat auf einem Schulgelände in Unterfranken mutmaßlich genutzte Schusswaffe soll nicht aus dem Elternhaus des verdächtigen 14-Jährigen stammen. "Aktuell schließen wir das familiäre Umfeld aus", sagte Polizeisprecher Enrico Ball am Sonntag (10. September 2023). Die Ermittlungen zur Herkunft der Waffe, die der in Untersuchungshaft sitzende 14-Jährige in seiner Wohnung versteckt hatte, liefen. Die Kripo hofft, dass sie am Montag eventuell dazu weitere Informationen bekanntgeben kann.

Der 14-Jährige soll nach bisherigen Ermittlungen am Freitagnachmittag auf dem Gelände eines Schulzentrums in Lohr am Main einen gleich alten Schulkameraden erschossen haben. Ein Mitschüler hatte die Tat bei der Lohrer Polizeiinspektion gemeldet, eine Streife fand den toten 14-Jährigen. Kurze Zeit später wurde der verdächtige Schüler festgenommen, am Samstag wurde die Schusswaffe gefunden.

Konkret äußert sich der Verdächtige laut Polizei nicht zu der Tat. Unter anderem in den sozialen Netzwerken wird über Drogen und Schulden als Hintergrund der Tat spekuliert. Solche Hinweise würden von den Ermittlern überprüft, sagte Ball. Da der 14-Jährige selbst nichts sage, würden Bekannte des Jugendlichen befragt. Es sei jedenfalls so, dass der Verdächtige einmal wegen Rauschgifts "in ganz geringem Umfang" bei der Polizei bekannt geworden sei.

Update vom 09.09.2023, 16.40 Uhr: 14-Jähriger wurde erschossen - Tatwaffe gefunden

Die Untersuchung der Rechtsmedizin Würzburg ergab, dass der am Freitagnachmittag tot aufgefundene 14-Jährige durch eine Schussverletzung ums Leben kam. Dies teilten die Polizei Unterfranken und die zuständige Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Der bereits am frühen Freitagnachmittag (8. September 2023) kurz nach der Tat vorläufig festgenommene 14-Jährige ist am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ gegen den Jugendlichen einen Haftbefehl.

Wie bereits berichtet, hatte sich am Freitagnachmittag ein 15-Jähriger bei der Polizei in Lohr persönlich gemeldet und mitgeteilt, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet hätte. Eine Streife der Polizei Lohr machte sich sofort auf den Weg zu dem möglichen Tatort und stieß dort auf den bereits leblosen 14-Jährigen. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Teenagers feststellen. Bereits frühzeitig richtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen Jugendlichen aus dem Landkreis Main-Spessart. Eine Streife der Polizei Lohr konnte den Tatverdächtigen gegen 18.00 Uhr vorläufig festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo Würzburg den Tatverdächtigen am Samstag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ aufgrund des dringenden Tatverdachts des Mordes einen Haftbefehl gegen den Teenager. Im Anschluss kam der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt. Die am Samstagvormittag durchgeführte Obduktion im Institut für Rechtsmedizin in Würzburg ergab, dass das 14-jährige Opfer an einer Schussverletzung verstarb.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar und Gegenstand der weiter andauernden intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die die Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft führt. Im Lauf des Samstages fanden rund um den Tatort mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste in Unterfranken weitere Suchmaßnahmen nach der möglichen Tatwaffe und Spurensicherungsmaßnahmen statt. Dabei waren eine Vielzahl an Einsatzkräften beteiligt, unter anderem das Bayerische Landeskriminalamt und mehrere Diensthunde. In diesem Zusammenhang konnte am Samstagmittag eine mögliche Tatwaffe in der Wohnung des Tatverdächtigen sichergestellt werden.

Zur Aufklärung der Tat und Rekonstruktion der Tathintergründe sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat in der Zeit von 12:00 bis 16:30 Uhr auf dem Gelände des Schulzentrums verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat in dem Zeitraum zwei Jugendliche im Umfeld des "grünen Klassenzimmers" des Schulzentrums gesehen?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg rund um die Uhr unter der Rufnummer 0931/457-1732 entgegen.

Update vom 09.09.2023, 16.00 Uhr: Nach mutmaßlicher Bluttat - Betroffenheit groß

Am Tag nach der Bluttat ist die Trauer in Lohr am Main groß. Menschen legten zahlreiche Kränze am Schulzentrum der Stadt nieder. Am Freitag war ein 14-Jähriger tot auf dem Schulgelände gefunden worden - mutmaßlich war er von einem Gleichaltrigen erschossen worden. Die Hintergründe sind nach wie vor unklar.

"Er war wie ein kleiner Bruder für mich", sagte der 17-jährige Lee gegenüber der Nachrichtenagentur News5 am Samstag (9. September 2023). Er habe den Getöteten gekannt, seit dieser ein Kleinkind war. Dass er nun tot ist, kann der Teenager nicht fassen. "Wut, Wut, Wut", spüre er, wenn er daran denke. "Wie das möglich sein kann, dass ein 14-Jähriger mit einer Pistole herumläuft", schildert Lee seine Fassungslosigkeit mit Blick auf die Spekulationen, dass der 14-Jährige von einem Gleichaltrigen erschossen wurde.

Das Opfer des mutmaßlichen Tötungsdelikts hat laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks (BR) die Mittelschule in Lohr am Main besucht. Auch Bürgermeister Mario Paul ist bestürzt über den tragischen Vorfall in seiner Gemeinde. "Ich bin fassungslos und so geht es auch den Lohrer Bürgern. Ich war gerade auf dem Marktplatz und habe dort die bedrückte Stimmung gespürt. Die Leute sind angesichts dieses furchtbaren Geschehens fassungslos", sagte er gegenüber dem Sender. Ganz wichtig sei jetzt, allen Betroffenen beizustehen und Mitgefühl zu zeigen.

Dieses wollen auch die Glaubensgemeinschaften im Ort bieten. Laut dem BR sollen Bürgerinnen und Bürger in den Kirchen des Ortes einen Ort für Trauer und Gespräch finden.

Update vom 09.09.2023, 12.15 Uhr: Polizei sucht nach Tatwaffe

Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen bei einem Schulzentrum in Unterfranken sucht die Kripo am Tatort nach einer Schusswaffe. Der tatverdächtige Jugendliche sollte unterdessen ab 11.00 Uhr am Samstag (09. September 2023) einem Ermittlungsrichter in Würzburg vorgeführt werden, der dann über einen möglichen Haftbefehl entscheidet.

In der Nacht zum Samstag habe sich eine Zeugin gemeldet, die am Freitag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr möglicherweise einen Schuss aus dem Bereich des Schulgeländes in Lohr am Main gehört hatte, sagte am Samstagvormittag Polizeisprecher Enrico Ball. "Da laufen jetzt intensive Ermittlungen, inwieweit eine Schusswaffe beteiligt war." Es werde daher auch noch einmal das Tatortumfeld abgesucht. "Wir haben immer noch keine Tatwaffe."

Jugendlicher (14) tot bei Schulzentrum gefunden - Polizei sucht nach Schusswaffe

Eine Polizeistreife hatte am Freitagnachmittag in einer kleinen Grünanlage neben der Schule den leblosen 14 Jahre alten Jugendlichen mit äußeren Verletzungen gefunden. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, ein Notarzt stellte den Tod fest. Zuvor war ein ebenfalls 14-Jähriger zur Lohrer Polizeiinspektion gekommen und hatte gemeldet, er habe erfahren, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet hätte.

Die Polizei nahm daraufhin einen Tatverdächtigen "im Teenageralter" fest. Der Verdächtige sei "im jungen Jugendlichenalter", konkretisierte der Polizeisprecher dies. Am Samstagnachmittag wollten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft eine Mitteilung mit weiteren Informationen zu dem Fall herausgeben.

Ursprungsmeldung vom 08.09.2023, 19.49 Uhr: Grausamer Fund vor Schulstart: Jugendlicher liegt tot bei Schulzentrum - Tatverdächtiger verhört

Ein Jugendlicher ist in Lohr am Main in Unterfranken am Freitagnachmittag (08. September 2023) tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Man habe ihn gegen 16.30 Uhr entdeckt, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Ein Tatverdächtiger im Teenageralter aus dem Landkreis Main-Spessart sei noch an demselben Tag gegen 18 Uhr festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte sich ein 14-Jähriger bei den Beamten gemeldet und angegeben, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe.

Mutmaßliche Bluttat in Unterfranken - Jugendlicher tot auf Schulgelände gefunden

Eine Polizeistreife habe dann auf einer kleinen Grünanlage neben der Schule den leblosen Jugendlichen mit äußeren Verletzungen gefunden. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, ein Notarzt stellte den Tod fest. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, so das Polizeipräsidium Unterfranken. Auch wie der Jugendliche ums Leben gekommen ist und in welcher Beziehung die drei Teenager stehen, sei noch unklar. Gegenwärtig gehe man jedoch davon aus, dass es eine Vorbeziehung zwischen den Heranwachsenden gebe, so der Polizeisprecher.

Neben dem Schulzentrum mit Gymnasium, Mittelschule, Sportplatz und Basketballplatz ist eine kleine Grünanlage mit Parkbank, Bäumen und Gebüsch, in der Nähe ist ein Fast-Food-Restaurant. In Bayern sind noch Schulferien, aber die Grünanlage sei ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, sagte der Polizeisprecher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch am späten Abend wurde der Verdächtige von der Kripo verhört. Ob er Angaben zur Tat machte, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg soll er am Samstag (09. September 2023) dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser wird über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden.

Jugendlicher tot auf Schulgelände gefunden - Tatverdächtiger soll Haftrichter vorgeführt werden

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass ein elf Jahre alter Junge für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel verantwortlich sein soll. Den Ermittlungen zufolge hatte er das Mädchen nach einem Streit stranguliert.

Im März hatten zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen gestanden, in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen die zwölfjährige Luisa erstochen zu haben. Beide sind ebenfalls noch nicht strafmündig.

