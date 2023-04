Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist es am Ostersonntag zu einer schlimmen Hunde-Attacke in Arnstein im Landreis Main-Spessart, gekommen. Laut Bericht wollte der Hundehalter mit seinen beiden Hunden der Rasse Leonberger zu einem Spaziergang aufbrechen, als die 84-jährige Frau an seinem Grundstück vorbeiging.

Leonberger können durchaus eine Schulterhöhe von 80 Zentimetern erreichen und gehören zu den größeren Hunderassen. Männliche Tiere können ein Körpergewicht von bis zu 77 Kilogramm erreichen. Eine Attacke kann heftige Folgen haben.

84-Jährige von Hund ins Gesicht gebissen

Auch für die Seniorin hatte der Kontakt schwere Folgen. Wie es im Bericht heißt, reagierten die Vierbeiner auf ihre Anwesenheit aggressiv. Einer der Hunde sprang dann die Frau an und hatte ihr dabei ins Gesicht gebissen. Der Besitzer konnte die Tiere dann schließlich wegbringen.

Die 84-Jährige wurde durch die Hunde-Attacke schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebraucht werden. Auf den Hundehalter kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

