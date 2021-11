Am Freitagmittag, dem 26.11.2021, sorgte ein Streit zwischen zwei Schülern für einen Polizeieinsatz. Einer der beiden Jungen wurde durch den anderen mit einem Messer am Bein verletzt. Die Polizei ermittelt nun derzeit zu den Hintergründen.

Gegen 13.00 Uhr gerieten zwei 14-jährige Schüler an einer Bushaltestelle in der Bodelschwinghstraße erneut aneinander. Eine verbale Streitigkeit mündete in einer Rangelei, in deren Verlauf einer der beiden Beteiligten durch seinen Kontrahenten mit einem Messer am Bein verletzt wurde.

Kreis Main-Spessart: 14-Jähriger verletzt anderen Schüler mit Messer

Mehrere Polizeistreifen eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Die Gemüter hatten sich bis zum Eintreffen der Polizei bereits wieder beruhigt. Der verletzte Junge wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Karlstadt führt die Ermittlungen zu den Hintergründen des nach bisherigen Erkenntnissen wohl schon länger andauernden Streits. Der 14-Jährige, der im Verlauf der Rangelei mit einem Messer zugestochen haben soll, wurde im Anschluss an die ersten polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Vorschaubild: © Christopher Schulz