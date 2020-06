Arnstein vor 22 Minuten

Unglück

Unterfranken: Kind (8) stürzt aus zweitem Stock vier Meter in die Tiefe

Eigentlich sollte es schon schlafen: In Arnstein ist ein 8-jähriges Kind aus einem Fenster vier Meter in die Tiefe gestürzt. Es musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.