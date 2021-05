48-Jähriger im Kreis Main-Spessart gesucht: Am Montagnachmittag (24.05.2021) erreichte die Polizei Karlstadt eine Meldung über einen 48 Jahre alten Mann in Arnstein, der sich offenbar in einer "psychischen Ausnahmesituation" befand. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken äußerte sich auch eine nahestehende Person besorgt gegenüber den Beamten.

Nach einer ersten Kontrolle vor Ort wurde davon ausgegangen, dass sich der 48-Jährige in seiner Wohnung befindet. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet ist, hat der Einsatzleiter des Polizeipräsidiums vorsorglich ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Verhandlungsgruppe hinzugezogen. Die Hinweise auf die Bewaffnung des Mannes waren jedoch nur vage und konnte nicht konkretisiert werden.

Großeinsatz: Suche nach 48-Jährigem in Arnstein

Das SEK konnte den 48-Jährigen nicht in seiner Wohnung antreffen. Daher wurden insbesondere die Kontaktadressen des Mannes überprüft. Die Suche dauerte noch bis in die Abendstunden und wurde auch in der Nacht fortgesetzt. Auch die Streifen der Karlstädter Polizei und eine Vielzahl von Beamten der angrenzenden Dienststellen und der Bereitschaftspolizei waren im Einsatz. In den weiteren Ermittlungen haben sich keinerlei Hinweise darauf ergeben, dass eine Fremdgefahr von dem psychisch Belasteten ausgeht.