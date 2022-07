Die Leitstelle in Würzburg bekam am Mittwoch (6. Juli) gegen 15 Uhr die Meldung, dass ein Feld nahe dem Dorf Ansbach im Landkreis Main-Spessart in Flammen stand. Daraufhin wurden die Feuerwehren Ansbach, Waldzell und die Kreisbrandinspektion umgehend alarmiert, wie die Kreisbrandinspektion Main-Spessart mitteilte. Durch leichten Wind konnte sich das Feuer rasch auf benachbarte Felder ausbreiten. Auch die derzeitige Trockenheit begünstigte das Feuer. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurden die Feuerwehren Urspringen und Steinfeld zusätzlich nachalarmiert.

Zugleich machten sich zahlreiche Bauern auf den Weg zu den Feldern. Teils mit Wasserfässern, die zur Versorgung der Feuerwehrpumpen dienten, teils mit Grubbern, um das Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Feuerwehr spricht dafür herzlichen Dank für die Unterstützung aus.

Bauern helfen bei Brandbekämpfung: Feuerwehr spricht Dank aus

Nach rund einer Stunde konnte Feuer schließlich gelöscht werden. Dank der schnellen Reaktion der Feuerwehren und der anliegenden landwirtschaftlichen Unternehmen konnte eine Ausbreitung in ein Waldstück verhindert werden. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz.