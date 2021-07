Triefenstein vor 26 Minuten

A3: Pkw kracht in Stauende - 61-Jährige schwer verletzt

Am Mittwoch (30. Juni) am späten Nachmittag ist ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der A3 in ein Stauende gekracht. Drei Menschen wurden verletzt, eine 61-Jährige sogar schwer.