Es muss ein unschöner Anblick gewesen sein, als ein 73-Jähriger in seinem Garten zwölf gerissene Hühner fand. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (23.0.21) in Marktgraitz, wie die Polizei Lichtenfels mitteilt.

Schon öfters war in dem Ort der Hund auffällig geworden, der stets unbeaufsichtigt durch die Gegend lief und immer wieder bei den Hühnerställen gesehen worden war. Dass der Husky allerdings derartiges tun würde, hatte sich bis dato keiner vorstellen können. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs.

Marktgraitz: Hund tötete mehrere Tiere - Anzeige an Halter und seinen Bekannten

Der Jagdpächter suchte daher den 25-jährigen Besitzer des Hundes auf und entdeckte vor Ort ein frisch gerissenes Reh. Umgehend schaltete der Zuständige die Beamten ein, die wenig später eintrafen. Vom Hundebesitzer fehlte allerdings jede Spur. Lediglich ein Bekannter des Besitzers war anzutreffen. Dieser gab an, das gerissene Tier an sich genommen zu haben und es zu dem Haus gebracht zu haben.

Der Hundebesitzer erhielt aufgrund der Mordlust seines Tieres eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Doch auch der Bekannte bekam eine Strafe: Wegen der Inbesitznahme des verendeten Tieres, ohne Verständigung eines Verantwortlichen, zieht dies eine Anzeige wegen Jagdwilderei nach sich.