Fast jeden Mittwoch wird in einer Ortschaft im Landkreis Lichtenfels ein Termin für die Abgabe von Problemmüll angeboten. Die vierteljährlichen Termine in der Stadt Lichtenfels finden weiterhin samstags statt.

Bei diesen Sammelaktionen sollen die Bürger abgeben, was sie für giftig oder besonders umweltgefährdend halten. Die Sammlungen in den einzelnen Ortschaften sind für Privathaushalte kostenlos, wobei nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden.

Die Abgabe bei der Sammlung für Kleingewerbe ist kostenpflichtig. Angenommen werden zum Beispiel: Säuren, Laugen, brennbare Flüssigkeiten wie Verdünnungen, Lösungsmittel, Farb- und Lackreste, Holzschutzmittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Chemikalienreste, Spraydosen mit Restinhalt, Haushaltsbatterien und Akkus, Fotochemikalien, Ölfilter, ölhaltige Abfälle, Leuchtstoffröhren, Kondensatoren, quecksilberhaltige Abfälle, Energiesparlampen.

Es wird gebeten, die Problemabfälle nicht vor dem Termin am Sammelplatz abzustellen, sondern nur direkt beim Fachpersonal abzugeben.

Altenkunstadt, Parkplatz am Schul- und Sportzentrum : 7. April, 2. Juni, 25. August und 17. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Bad Staffelstein, Kreisbauhof, Bauersgasse: 24. Februar, 14. April, 30. Juni und 8. September, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Burgkunstadt, Parkplatz am Friedhof: 17. März, 14. Juli und 29. September, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Ebensfeld, Parkplatz Pater-Lunkenbein-Schule: 31. März, 26. Mai, 4. August und 3. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Frauendorf, Schulhof: 12. Mai und 13. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Hochstadt, Postparkplatz, Ringstraße : 21. April, 7. Juli, 15. September, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Isling, Kohlbauerplatz ( Marktplatz ): 5. Mai, 6. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Marktzeuln, Parkplatz am Hochstadter Weg: 24. März, 23. Juni und 1. September, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Michelau, Am Anger: 3. März, 16. Juni, 11. August und 20. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Redwitz, Bauhof /Feuerwehrhaus: 10. März, 9. Juni, 18. August und 10. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Weismain, städt. Bauhof , Krausgelände: 3. Februar, 21. Juli und 27. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr; Lichtenfels, Schützenfestplatz: 13. Februar, 22. Mai, 31. Juli und 27. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Eine kostenpflichtige Problemmüllsammlung für Kleingewerbe wird wie folgt angeboten: Müllumladestation Werkstraße, Seubelsdorf, am 28. April und 22. September, jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Die Standorte der Sammelstellen im Landkreis Lichtenfels sind unter www.vianovis.net/lkr-lichtenfels nachzulesen. Zudem können auch die Termine in den Landkreisen Coburg und Kronach sowie der Stadt Coburg zur Abgabe genutzt werden. Alle Termine und Standorte im Zweckverbandsgebiet können unter www.landkreis-lichtenfels.de abgerufen werden. Weitere Informationen zu den Sammlungen gibt es vom Zweckverband unter www.zaw-coburg.de oder unter 09561/85800. red