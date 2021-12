Während einer Streifenfahrt hatten Beamte der Lichtenfelser Polizei eine skurrile Begegnung: Ein stark betrunkener Mann war zu Fuß unterwegs - und trug dabei eine Lichterkette um den Hals. Eine Befragung des 38-Jährigen verlief aber wenig hilfreich.

Die Polizisten fuhren am Mittwoch gegen 0.30 Uhr gerade durch die Kronacher Straße in Lichtenfels, als ihnen ein stark torkelnder Mann auffiel, der sich eine Lichterkette um den Hals gewickelt hatte. An dem Lichterschmuck hingen zudem noch Reste eines Tannenbaums. Als die Beamten den 38-Jährigen fragten, woher die Lichterkette stamme, habe er lediglich "wirre Fantasiegeschichten" über deren Herkunft von sich gegeben, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels mitteilt.

Betrunkener Mann torkelt mit 2 Promille durch Lichtenfels

Die Beamten stellten die Kette anschließend sicher, nahmen die Personalien des Mannes auf und machten zudem einen Alkoholtest bei dem 38-Jährigen - dieser ergab knapp 2 Promille. Anschließend durfte der Lichtenfelser seinen Heimweg stadtauswärts fortsetzen. Die Polizei vermutet, dass der 38-Jährige die Lichterkette im Stadtgebiet abgerissen hatte. Die Polizei bittet daher unter der Telefonnummer 09571/9520-0 um Hinweise.

