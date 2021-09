In der Zeit von Samstag auf Dienstag (21. bis 24. August) beschädigte ein unbekannter Täter mehrere Obstbäume durch an- beziehungsweise absägen, sodass ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Die Bäume stehen am nordöstlichen Waldrand von Wunkendorf, wie die Polizei Lichtenfels mitteilt.

Sachdienliche Hinweise zum Täter erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

