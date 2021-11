Weismain vor 54 Minuten

Wasserabstellung

Wasser wird in Teilen Weismains abgestellt - das sollten Anwohner tun

In Weismain wird im Bereich Am Markt, Von-Rudhart-Straße und Oberes Tor (Einfahrt Elektro Konrad) das Wasser am Montag, 06. Dezember, abgestellt. Grund ist die Einbindung der neuen Auskreuzung.