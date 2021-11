Weismain vor 32 Minuten

Wasserabstellung

Wasser wird am Montag abgestellt - Häuser in mehr als ein Dutzend Straßen betroffen

Am Montag, 8. November 2021, wird das Wasser in bestimmten Straßen der Stadt Weismain abgedreht. Grund dafür ist das Anschließen der Rohre an eine neue Wasserleitung.