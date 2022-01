Die Stadtverwaltung informiert, dass am 25.01.2022 in der Zeit von 7.00-16.00 Uhr eine Vollsperrung für die Straße in Giechkröttendorf besteht. Grund hierfür ist ein Holzmast bei der Hausnummer 7, der ausgewechselt werden muss. Die Umleitung führt über den Feldweg Schloss/Lochhaus und ist ausgeschildert, so die Stadt Weismain.