Das Rathaus Weismain ist ab Montag, 28.02.2022, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

Wie die Stadt Weismain bekannt gibt, gilt weiterhin die 3G-Regelung. Ein Zutritt ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich: Nachweis einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder eines negativen Tests. Das Betreten ist nur möglich mit FFP2-Maske und der Einhaltung der Hygienevorschriften.

Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Montag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 13.00 bis 17.30 Uhr oder nach Vereinbarung.

