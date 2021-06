Ganz umweltfreundlich in den Urlaub: Die Umweltstation Weismain geht mit gutem Beispiel voran und bietet in den Sommerferien vom 16. bis 19. August 2021 für Jugendliche ab zwölf Jahren eine Vier-Tages-Radtour an. Die Rundtour mit Michael Stromer und Jennifer Thiem führt in die Jugendherbergen nach Bayreuth und Wunsiedel. In den vier Tagen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben der Flusslandschaft des Mains auch die Wälder und Hügel des Fichtelgebirges kennen. Der Spaß an der Bewegung und gemeinsame naturnahe Erlebnisse stehen dabei im Vordergrund. Das teilt das Landratsamt Lichtenfels mit.

Das Gepäck wird transportiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ein eigenes Fahrrad mitbringen. Die Teilnahmegebühr inklusive Übernachtung und Vollverpflegung beträgt 160 Euro. Weitere Infos und das Anmeldeformular sind unter www.umweltstation-weismain.de abrufbar. Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2021. Für Fragen steht das Team der Umweltstation unter der Telefonnummer 09575/921455 zur Verfügung.