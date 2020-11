Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Brauchtum

Weihnachten trotz(t) der Pandemie: Was Matthias Hagen für seine Gemeinde geplant hat

Der 24. Dezember ist einer der wichtigsten Termine im kirchlichen Kalender. In diesem Jahr müssen viele Verantwortliche wegen Corona umdisponieren. Der evangelische Pfarrer aus Bad Staffelstein will aus der Not eine Tugend machen – und plant eine besondere Christvesper.