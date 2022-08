In der Bamberger Straße in Weidnitz kam es am Montagabend (29. August) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto übersah beim Ausfahren aus Hof den Durchgangsverkehr, wie die Polizei Oberfranken in einer Vorab-Meldung mitteilte.

Ersten Angaben zufolge wurde eine Person eingeklemmt. Für die Bergung wurde eine Vollsperrung der Straße eingeleitet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa