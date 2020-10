Von Adligen und Getreidespeichern: Die Geschichte des Schlosses auf dem Lichtenfelser Knopsberg

Das Lichtenfelser Stadtschloss steht derzeit im Fokus: Es soll große Teile des Stadtmuseums aufnehmen und überhaupt stärker in Wert gesetzt werden. Grund genug, in die Vergangenheit des Stadtbild prägenden Bauwerks zu blicken.

Seit 1556 thront der stolze Renaissancebau über den Dächern der Lichtenfelser Altstadt. Er hatte einen Vorgänger, der wohl in der Nachbarschaft dieses das Stadtbild prägenden Bauwerks gestanden hatte. An der höchsten Stelle des Mauerrings, wo ein Angriff auf die Stadt am aussichtsreichsten gewesen wäre, legte wohl bereits der Stadtgründer, Herzog Otto I. von Andechs-Meranien, einen befestigten Sitz für einen seiner Dienstadligen an.

Geschlecht von Schaumberg: Stadtschloss in adeligen Händen

Das Schloss auf dem Knopsberg war, nachweisbar ab 1410, in den Händen des Adelsgeschlechts von Schaumberg. 1543 übertrug Hans von Schaumberg zu Niederfüllbach den Sitz an seinen Schwiegersohn Kaspar von Sternberg, dem auch die Burg Callenberg bei Coburg gehörte. Zehn Jahre darauf wurde der Bau schwer beschädigt. Am 31. Oktober 1553 eroberten Truppen des Markgrafen Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach die bambergische Stadt Lichtenfels.

Drei Tage später trafen die Truppen der Fürsten ein, die sich gegen Albrecht verbündet hatten, und belagerten die Stadt. Ein Ausbruchsversuch misslang. Nachdem angeblich 100 Wagen mit "geschoss, pulver und kugel" aus Bamberg herangeführt worden waren, ließ Herzog Heinrich von Braunschweig, der Kommandeur des Belagerungsheeres, am 10. November 1553 die Eingeschlossenen (und damit auch die Bürger) beschießen. Durch die Kanonade zermürbt, ergaben sich am 11. November die Markgräflichen, rund 2500 Mann. Neben zahlreichen Wohngebäuden fiel der Sitz des Kaspar von Sternberg in Schutt und Asche.

1555 begann er mit dem Neubau. Zuvor musste er Auseinandersetzungen mit der Bürgerschaft um den Grad der Befestigung mühevoll ausräumen. Sternberg überlebte die Fertigstellung des siebengeschossigen Renaissanceschlosses im Jahr 1556 nur kurz: Er starb im Jahr darauf. Durch die Ehe seines einzigen Kindes, der Tochter Ursula, kam das Schloss an die Familie von Wallenrod, von ihnen an Wilhelm von Streitberg zu Ahorn, schließlich an Wolf Wilhelm von Rabenstein. Er verkaufte das Rittergut Lichtenfels 1613 an den Stadtherrn von Lichtenfels, den Bamberger Fürstbischof. Um diese Zeit erwarb das Hochstift auch an anderen Orten, so in Scheßlitz und Stadtsteinach, Rittergüter, um seinen Besitz abzurunden. Das jeweilige Schlossgebäude spielte für den Kauf keine Rolle.

Stadtschloss wird zu Getreidelager

Ab 1654 nutzte Bamberg den Bau als Getreidespeicher. Aus dem Provisorium wurde nach fünf Jahren ein Dauerzustand, als man entbehrliche Zwischenwände herausriss. Bis 1803 diente das einstige Schloss als Getreidelager des Kastenamts, als sogenannter Kastenboden.