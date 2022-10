Lichtenfels vor 1 Stunde

Gewalt

Verprügelt und verbrüht: Zwei Fälle brutaler häuslicher Gewalt im Kreis Lichtenfels

In Lichtenfels eskaliert ein Beziehungsstreit auf einer Babyparty, wenig später verbrüht ein Mann seine Frau in Michelau: Die Polizei im Kreis Lichtenfels musste am Sonntagmorgen gleich zwei Fälle häuslicher Gewalt bearbeiten.