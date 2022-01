Die Polizei setzt die Suche nach dem vermissten Othmar Knorrek fort: Bereits seit Dienstag (11. Januar 2022) ist der Ebensfelder verschwunden. Das Auftauchen seines Wagens hatte den Ermittlern zuletzt eine neue Spur geliefert.

Der selbstständige Schreiner aus dem Landkreis Lichtenfels hatte sein Haus laut Polizeiangaben um 6.40 Uhr verlassen und war anschließend mit einem Firmenfahrzeug zu verschiedenen Baustellen in den Landkreisen Bamberg, Lichtenfels und Coburg gefahren. Seitdem konnte er nicht mehr erreicht werden.

Othmar Knorrek aus Ebensfeld vermisst: Wer hat den Schreiner gesehen?

Noch am Abend des 12. Januar wurde nach einer Vielzahl von eingegangenen Hinweisen der Wagen des Vermissten unter der Mainbrücke in Ebensfeld gefunden. Der 62-Jährige selbst war aber weiterhin verschwunden. Polizei und Feuerwehr hatten noch bis in die Nacht nach ihm gesucht. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne zum Einsatz.

Nun gibt die Polizeiinspektion Lichtenfels bekannt: Am Wochenende (22./23. Januar) soll die Suche nach Othmar Knorrek fortgesetzt werden. Nachdem die Suchmaßnahmen zeitweise eingestellt worden waren, wollen die Ermittler den Fokus in den kommenden Tagen nochmals auf den Main legen. Die bisherigen Ermittlungen zum Aufenthaltsort des 62-Jährigen hatten noch keine Erfolge erzielt. Bei der erneuten Suchaktion sollen auch Rettungskräfte der Feuerwehr eingebunden werden. Am Montag will die Polizei dann bekannt geben, ob sich bei der Suche neue Erkenntnis zum Vermissten ergeben haben.

Auch im Auto des Mannes war nichts entdeckt worden, das auf seinen aktuellen Aufenthaltsort schließen lassen könnte, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Das Handy des Schreiners sei offenbar ausgeschaltet und lasse sich derzeit nicht orten.

Polizei sucht Main nach Vermisstem ab - Boote und Polizeihunde eingesetzt

Bei der Suche nach dem Vermissten waren Beamten der Polizeien Lichtenfels und Bad Staffelstein sowie eine Vielzahl von Helfern von Feuerwehr, Wasserwacht und der DLRG involviert. Neben mehreren Booten wurden auch speziell ausgebildete Polizei-Personensuchhunde eingesetzt. Der relativ hohe Wasserstand und die Fließgeschwindigkeit des Mains erschwerten die Suche allerdings. Der Pegel musste für eine Fortsetzung der Suche erst wieder absinken.

Die ermittelnden Beamten befürchten, dass Othmar Knorrek ein Unglück zugestoßen sein könnte. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Othmar Knorrek war mit einem blauen Volkswagen Caddy mit dem Kennzeichen STE-OK-24 unterwegs. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 an die Polizei Lichtenfels wenden.