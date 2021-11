Als ein Lichtenfelser Kindergarten am Donnerstag (11. November 2021) für den Sankt-Martins-Umzug in der Stadt unterwegs war, wollte sich ein ungeduldiger Autofahrer nicht an die Straßenabsperrungen halten.

Der Umzug des Kindergartens fand in der Flurstraße statt. Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, sicherte die Freiwillige Feuerwehr Seubelsdorf für die Dauer des Umzugs den Verkehr und sperrte die betroffene Straße ab.

Autofahrer bedrängt Kinder bei Martinsumzug

Ein 64-jähriger Autofahrer hatte jedoch wenig Verständnis für die Absperrung: Er fuhr trotzdem in die Straße und bedrängte die Umzugsteilnehmer, indem er seinen Motor laut aufheulen ließ. Die Kinder und ihre Begleitpersonen waren daher gezwungen, schnell die Straße zu verlassen.

Anschließend fuhr der Mann weiter. Ein Polizist, der privat am Umzug teilnahm, hielt den 64-Jährigen jedoch auf und übergab ihn an eine hinzugerufenen Polizeistreife. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.