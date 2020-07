Am späten Donnerstagabend (23. Juli 2020) ist es zu einem schweren Unfall im Landkreis Lichtenfels gekommen. Um kurz vor Mitternacht erreichte die Polizei der Alarm, dass es in Redwitz an der Rodach zum Verkehrsunglück gekommen sei.

Laut ersten Angaben der Einsatzkräfte war daran ein Auto allein beteiligt, wie es seitens der Polizei gegenüber inFranken.de heißt. Der Wagen durchbrach eine Hecke und raste anschließend in die Wand einer Lagerhalle.

Unfall in Redwitz: Auto rast in Lagerhalle - und steckt fest

Fotos vom Unfallort zeigen das Trümmerfeld. Bislang sind keine Informationen über Verletzte bekannt. Die Polizei teilte lediglich mit, dass der Wagen in der Wand der Halle feststecken blieb, was die Fotoaufnahmen der Agentur News5 belegen.

Schwerer Unfall in Redwitz bei Lichtenfels Das Auto raste in die Lagerhalle und steckte fest. Foto: Bauernfeind/News5

Die Behörden wollen sich im Laufe des Freitags noch detaillierter zum schweren Unfall in Redwitz an der Rodach (Landkreis Lichtenfels) äußern. Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Angaben vorliegen.