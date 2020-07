Schwerer Unfall in Ebensfeld: Person schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Lichtenfels: Am Donnerstagmorgen (30.07.2020) kam es in Ebensfeld zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Auto. Laut ersten Informationen der Polizei Oberfranken ereignete sich der Vorfall am Ortsausgang zwischen den Ortsteilen Döringstadt und Messenfeld.

Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Einsatzkräfte befinden sich momentan vor Ort, ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen.