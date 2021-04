Im Landkreis Lichtenfels ist es am Karfreitag (2. April 2021) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut einer Erstmeldung des Polizeipräsidiums Oberfranken ereignete sich der Unfall an der Siemenskreuzung auf der B173 in Redwitz an der Rodach. Ursache war laut Polizeiangaben ein "Rotlichtverstoß", also eine missachtete rote Ampel.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es mehrere Verletze. Die Straße musste rund um die Unfallstellekomplett gesperrt werden.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.

