Lichtenfels vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Mitten in der Stadt: Auto überschlägt sich bei Unfall und bleibt auf Dach liegen

In Lichtenfels ist es am späten Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto überschlug sich in der Stadt und blieb auf dem Dach liegen.