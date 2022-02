Am Montagabend, 21. Februar 2021, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Buch am Forst und Forsthub. Das teilte die Polizeiinspektion Lichtenfels mit.

Ein 55-Jähriger kam mit seinem Transporter inklusive Anhänger aus Forsthub und fuhr mit Schrittgeschwindigkeit auf der kurvigen Strecke in Richtung Buch am Forst. In einer Linkskurve kam ihm ein 45-Jähriger mit seinem Auto entgegen und prallte direkt in den Anhänger.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto schwer beschädigt

Durch den Aufprall wurde bei dem Auto ein Rad herausgerissen, das Auto drehte sich um 180 Grad und kam erst nach etwa 50 Metern zum Stehen. Wegen der Wucht des Zusammenstoßes riss der Anhänger vom Transporter ab und wurde in den Wald geschleudert.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Schaden des Unfalls wird auf rund 42.000 Euro geschätzt.