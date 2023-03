Hochstadt am Main vor 1 Stunde

Fahrerlaubnis entzogen

"Altersbedingt verwirrt": Seniorin (81) als Geisterfahrerin auf B289 - war sie in Unfall verwickelt?

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwoch (22. März 2023) auf der B289 in Oberfranken einen Falschfahrer. Tatsächlich war eine Seniorin in falscher Richtung unterwegs - hatte davor aber wohl einen Unfall.