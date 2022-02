Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 6500 Euro Sachschaden und einem Leichtverletzten ist es am späten Donnerstagabend (03.02.2022) gegen 23.40 Uhr in der Schafgasse in Schney gekommen. Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto vom Vorderen Rutschberg kommend über die Bahngleise gefahren und hat in der Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren.

Er prallte gegen einen Baum, kam dadurch ins Schleudern und kollidierte mit zwei weiteren Bäumen, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels berichtet. Dank dieser beiden Bäume wurde sein Fahrzeug von Hinunterrutschen eines Abhangs gehindert. Beim Eintreffen der Polizei war kein Autofahrer mehr am Unfallort. Der 20-Jährige kam kurze Zeit später zurück. Er gab zu, den Wagen gefahren zu haben. Weiter klagte er über Schmerzen und war sichtlich durchnässt, weshalb ein Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung hinzugerufen wurde.

Unfallfahrer in Lichtenfels rammte weiteren Verkehrsteilnehmer

Ein durchgeführter Atemalkoholwert bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 1,7 Promille. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizisten ein weiteres beschädigtes Auto in der Nähe auf, den der Unfallfahrer zuvor ebenfalls gerammt hatte. Der 20-Jährige erhält entsprechende Anzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr.

