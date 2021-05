Den Lebensraum rund um den Neuenseer Weiher in Weismain mit allen Sinnen entdecken: Wer lebt hier? Wie bewegen sich die Tiere? Welche Geräusche hören wir? Die Umweltstation lädt am Mittwoch, 2. Juni 2021, Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren ein, Tiere zu beobachten, nachzuahmen und auf lebendige Art die heimische Tierwelt kennenzulernen.

Die Vormittagstour leitet Jennifer Thiem. Anmeldungen sind per Mail unter umweltstation@landkreis-lichtenfels.de oder telefonisch unter der Nummer 09575/921455 möglich. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Alten Schule in Neuensee (Dauer 3 Stunden), die Gebühr beträgt zwei Euro. Es wird gebeten, an ans Wetter angepasste Kleidung und feste Schuhe zu denken. Das teilt das Landratsamt Lichtenfels mit.