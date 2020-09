Den 15. September 1995 wird sie nie vergessen: Ein zufriedenes Lächeln huscht über ihr Gesicht, wenn sie sich daran erinnert. Damals, an seinem 54. Geburtstag, fragte sie der damalige Landrat Reinhard Leutner, kurz vor dem Nachhausegehen, ob sie sich denn vorstellen könne, den Dienst in seinem Vorzimmer auf Dauer zu übernehmen.

Natürlich konnte sie das. Seit mehr als 25 Jahren ist Ulrike Köstner inzwischen Chefsekretärin im Büro des Landrats - ein Jubiläum, zu dem ihr Landrat Christian Meißner am Dienstag herzlich gratulierte - verbunden mit einem ebenso herzlichen Dankeschön. "Frau Köstner ist eine Institution bei uns am Landratsamt", befand der Landrat in seiner Laudatio während einer kleinen Feierstunde. Sie ist für die Anrufer die freundliche Stimme am Telefon, gemeinsam mit ihrer Kollegin Helga Seifert die erste Ansprechpartnerin auf dem Weg ins Büro des Landrats. Sie koordiniert präzise Treffen, Termine, Telefonate, Schriftverkehr und noch viel mehr, macht unmöglich Scheinendes möglich, wenn es darum, geht, einen Termin mit dem Landrat zu vereinbaren.

"Der ruhende Pol"

"Sie ist der ruhende Pol, wenn es im Chefbüro manchmal hektisch oder stürmisch zugeht - sie ist immer absolut integer und zuverlässig, geduldig loyal und verschwiegen", lobt der Landrat seine Mitarbeiterin.

Geschäftsleiter Holger Stingl, der Geschäftsleiter a.D., Günter Ebert, der Büroleiter des Landrats, Andreas Grosch, und Landratsfahrer Alexander Lutter würdigten bei der Feierstunde die hervorragende Zusammenarbeit mit Ulrike Köstner. Der ehemalige Fahrer von drei Landräten, Georg Meißner, erinnerte mit launigen Worten an die ein oder andere Begebenheit von früher.

Dass so viele Kollegen zum Jubiläum gratulierten, sei der beste Beweis, wie sehr die Arbeit und das Wesen, wie sehr Ulrike Köstner persönlich geschätzt werde und wie beliebt sie sei, so Landrat Christian Meißner. War sie als ausgebildete Sekretärin zunächst bei einem heimischen Unternehmen tätig, so wechselte Ulrike Köstner vor 30 Jahren zum 1. September 1990 ans Landratsamt und war hier zunächst Schreibkraft im Personalbüro und Protokollführerin im Personalausschuss. Bis zu jenem 15. September 1995, an dem für sie ein neuer Lebensabschnitt begann. Sie erinnert sich noch gerne an die Zeit mit dem Altlandrat Reinhard Leutner: "Mit seinem Wissen hat er mich immer sehr beeindruckt!" Allerdings sei so manches früher auch sehr anstrengend gewesen - beispielsweise, dass Diktate noch blitzschnell in Stenographie mitgeschrieben werden mussten, während das heute Diktiergeräte erleichtern. Die EDV habe vieles etwas einfacher gemacht, findet Ulrike Köstner. Erfreut und dankbar ist sie, dass auch nach dem Wechsel an der Amtsspitze 2011 die Zusammenarbeit mit dem neuen Landrat Christian Meißner von Anfang an so wunderbar weiterlief: Mit "ihrem" Landrat Reinhard Leutner und Christian Meißner ist die Chefsekretärin stets ein eingespieltes Team - das steht fest. Nach den zweieinhalb Jahrzehnten im Vorzimmer bilanziert sie: "Es ist eine tolle, spannende, aber auch herausfordernde Aufgabe. Im Vorzimmer des Landrats arbeiten zu dürfen, ist einfach etwas ganz Besonderes! Mir macht das unglaublich viel Spaß!", sagt Ulrike noch einmal zufrieden. red