Das Futterlager sei aktuell ein „trauriger Anblick“, so Sandra Schunk, die Leitung des Tierheims in Lichtenfels gegenüber inFranken.de. Vor allem in diesen schwierigen Zeiten benötige man jederlei Hilfe und sei auf Futterspenden angewiesen. Ein "Hilfeschrei" via Social Media sei erhört worden, das Heim in der oberfränkischen Stadt erhielt nun nicht nur eine riesengroße Unterstützung, sondern auch einen "zuckersüßen" Brief eines fünfjährigen Mädchens aus Klosterlangheim, der die Pfleger ihr zufolge "zu Tränen rührte".

Fünfjährige plündert ihr Sparbuch - um Katzen im Tierheim Lichtenfels zu helfen

Die Situation sei gerade schwierig - das Tierheim in Lichtenfels benötige dringend Nassfutter, um die Näpfe ihrer Katzen füllen zu können. 4340 Portionen im Monat, das sei auch die Anzahl der Katzen, die das Heim momentan beherberge, heißt es in einem Social-Media-Post. Deshalb sei man auf Futterspenden angewiesen. Doch "viele Leute konnten helfen", so Schunk - darunter auch die fünfjährige Lia, die den Pflegern und Pflegerinnen vergangene Woche eine Riesenfreude machte.

Mit einem großen Paket voller Katzenfutter wollte das Mädchen aus Klosterlangheim demnach zusammen mit ihrem kleinen Bruder Leon helfen. Dass sie dabei sogar ihre eigenen Spardosen geplündert hätten, findet Schunk "zuckersüß": Die "riesengroße Futterspende" habe wirklich geholfen. Die beiden Geschwister haben selber einige Haustiere, darunter auch zwei Kater - so steht es in dem beigefügten Brief, der alle Pfleger sehr gerührt habe. Aufgrund ihrer Liebe zu Tieren habe sie mit Mama und Papa für die hilfsbedürftigen Katzen eingekauft. Doch auch die Pfleger sollten nicht leer ausgehen - neben der großzügigen Spende findet sich in dem Hilfspaket auch Schokolade für die Pfleger.

Momentan beherbergt das Tierheim vor allem viele Katzen, die noch nach einer liebevollen Unterkunft bei neuen Besitzern suchen - neben den Futterspenden würde sich das Heim deshalb natürlich auch über viele Besucher freuen, die diesen Tieren ein neues Zuhause geben möchten, erklärt Schunk. Doch bis dahin sei das Tierheim immer dankbar über die großzügigen Hilfen in Form von Spenden und Ähnlichem: Das Hilfspaket der beiden Kinder sei in jedem Fall "einfach lieb von den beiden".