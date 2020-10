Am 23. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West kommt es am Sonntag (16 Uhr) zum Kellerderby zwischen der SpVgg Ebing und dem SC Jura Arnstein. Der Tabellenzwölfte TSV Ebensfeld tritt bereits eine Stunde davor beim FC Oberhaid an. Das Top-Spiel zwischen Spitzenreiter Ebersdorf und dem Vierten TSV Breitengüßbach (4.) wurde auf Wunsch der Gäste auf Mittwoch, 14. Oktober, 19.15 Uhr verlegt.

Die Begegnung des FC Mitwitz gegen den TSV Marktzeuln wurde ebenfalls verlegt (Termin noch offen), da die Mitwitzer als Kreispokalsieger in der 1. Runde des BFV-Verbandspokals am Sonntag (14 Uhr) den Landesligisten Jahn Forchheim zu Gast haben.

Sonntag, 15 Uhr

FC Oberhaid (7.) - TSV Ebensfeld (12.)

Mit einer 0:2-Heimniederlage starteten die Ebensfelder in die Restsaison. Die Mannschaft von Trainer Stefan Sperber hielt gegen den TSV Schammelsdorf nur eine Stunde gut mit. Doch dies war wohl auch dem Einstieg in die Runde geschuldet, also dem ersten Wettkampf nach langer Zeit. Aufgrund der Torchancen wäre mehr drin gewesen. Chancenverwertung, dies bleibt das Manko des TSV. 18 Treffer, der drittschlechteste Liga-Wert. Beim FC Oberhaid treffen die Ebensfelder nun auf einen Kontrahenten, der trotz seiner 32 Punkte ebenfalls nach hinten schauen muss. So war der 1:0-Zittersieg bei Jura Arnstein für den FCO schon viel wert. Der Gäste-Coach: "Wir sind froh, dass wir nun die 30-Punkte-Marke erreicht haben. Den 1:0-Sieg verdanken wir unserem Torhüter Jan Griebel."

Die Ebensfelder peilen in Oberhaid zumindest einen Punkt an. Gelingt den Gästen eine Leistungssteigerung, ist ein Teilerfolg möglich. Das Hinspiel ging mit 2:0 an die Oberhaider.

Sonntag, 16 Uhr

SpVgg Ebing (15.) - SC Jura Arnstein (16.)

In diesem Kellerderby - Vorletzter gegen Letzten - greifen die Arnsteiner nach dem letzten Strohhalm. Aber auch für die Ebinger zählt nichts anderes als ein Sieg, wenn sie ihre Hoffnungen auf den Ligaverbleib aufrecht erhalten wollen. Der bisher einzige Heimsieg für die SpVgg in dieser Saison liegt ein Jahr zurück (3:2 gegen Schammelsdorf). Den Gästen gelang es in 22 Spielen bisher zweimal als Gewinner vom Platz zu gehen. Ihr letztes Erfolgserlebnis datiert vom 1. September 2019 mit 1:0, ist also auch schon gut 13 Monate her: Der Gegner damals war die SpVgg Ebing. Für die Männer von Ebings Trainer Erkan Esen wäre das rettende Ufer mit drei Punkten dann noch fünf Zähler entfernt. Auch die Leistungen sprechen dafür. In Mönchröden hielten die Ebinger ihre Führung nach 15 Minuten über eine Stunde lang, ehe sie noch mit 1:3 verloren. Gegen Arnstein sind sie aber gezwungen, das Spiel zu machen. Trotz seiner aussichtslosen Lage wird der Aufsteiger vom Jura nicht aufgeben. Insbesondere vom Einsatz und der Laufbereitschaft her überzeugt das Team von Trainer Sebastian Hopfenmüller.Will Arnstein gewinnen, reicht aber gutes Abwehrverhalten nicht aus. Doch auswärts gab es für den SC Jura noch gar nichts zu holen.