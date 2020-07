TTV spielt wieder in der Verbandsliga

In den vergangenen drei Spielzeiten traten die TTVler in der Oberfrankenliga (1 Jahr) und in der Landesliga Nordnordost an. Nun müssen sich die Altenkunstadter in der kommenden Spielrunde 2020/21 um ihren Spitzenspieler Miro Hurina in der Verbandsliga Nordost mit den TSV Untersiemau, TuS Schnaittenbach, FC Eschenau, TTC Rugendorf, DJK Sparta Nürnberg II, TTC Hof, TV Nabburg und SC Nürnberg ihre Kräfte messen.

Das oberste Ziel der Mannschaft wird es sein, einen Nichtabstiegsplatz zu erspielen. Dieses Vorhaben wird äußerst schwierig werden, doch man ist gewillt, dies in die Tat umzusetzen. gi