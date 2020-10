Die Mannschaft um KC-Kapitän Stephan Drexler belegt nach zwei Siegen und einer Auswärtsniederlage in Amberg derzeit den fünften Platz in der Tabelle, punktgleich mit dem Drittplatzierten aus Raindorf.

Bundesliga, Männer

KC Schwabsberg -

SKC Staffelstein

Das bislang einzige Heimspiel der Saison gewannen die Württemberger gegen den favorisierten TSV Breitengüßbach dank einer starken Mannschaftsleistung mit 4,5:3,5 und guten 3716 Kegeln. Im Kader des NBC-Pokal-Siegers von 2017 hat sich diesen Sommer nicht viel verändert. Er musste mit Tim Brachtel allerdings seinen Top-Scorer der vergangenen Saison zu Victoria Bamberg ziehen lassen. Kompensiert wird dieser Verlust durch Michael Niefnecker aus Kipfenberg und Mike Kell aus München. Beide Spieler warteten in den ersten Partien mit teils sehr guten Ergebnissen auf. Bester Spieler auf Seiten der Heimmannschaft ist derzeit Stephan Drexler, der auch auf der Heimbahn mit 665 Holz überzeugte.

Neue Segmentbahn gebaut

Der Club hat im Sommer viel Geld in den Umbau der vereinseigenen Kegelbahn investiert. Schwabsberg kegelt nun auf einer sehr schönen und hochmodernen Segmentbahn. Wie die Ergebnisse des KC aus dem ersten Heimspiel für die Mannen von Hans-Karl Brütting einzuschätzen sind, ist daher schwer vorauszusagen. Mit Sicherheit hat die Anlage aber einige ihrer Eigenheiten, die in der Vergangenheit so manchen Spieler zum Verzweifeln brachten, eingebüßt. Zudem wird das Spiel in Schwabsberg für drei Staffelsteiner ein Wiedersehen mit alten Gefährten. Fabian Seitz, Timo Hehl und Mathias Dirnberger spielten viele Jahre für den KCS. "Obwohl die Mannschaft dort mittlerweile komplett verändert antritt, ist ein Spiel in Schwabsberg immer mit vielen schönen Erinnerungen verbunden", sagt Seitz.

Dirnberger: Nicht auf die leichte Schulter nehmen

Sein Team geht in Bestbesetzung an den Start und will die Tabellenführung mit einem Auswärtssieg verteidigen. Daran lässt SKC-Kapitän Mathias Dirnberger keinen Zweifel: "Der KC Schwabsberg war schon immer sehr heimstark. Das Resultat gegen Breitengüßbach zeigt uns, dass wir das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Wenn wir allerdings so wie gegen Zerbst auftreten, dann bin ich mir sicher, dass wir erfolgreich sind." Gegen den deutschen Serienmeister Rot-Weiß Zerbst erkämpften sich die Staffelsteiner am vergangenen Spieltag ein 4:4-Unentschieden. md