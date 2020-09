Am kommenden Samstag, kommt es bereits sehr früh in der Saison zum Spitzenspiel des Vizemeisters SKC Staffelstein gegen den Serienmeister und Titelverteidiger SKV Rot-Weiß Zerbst. Beide Mannschaften konnten ihre ersten beiden Spiele souverän gewinnen und führen die Tabelle, bis dato lediglich um einen Mannschaftspunkt getrennt, an.

Bundesliga, Männer

SKC Staffelstein - Rot-Weiß Zerbst

Die Staffelsteiner werden versuchen, durch einen Heimsieg die Saison so lange wie möglich spannend zu gestalten, während das Zerbster Team alles daransetzen wird, die Weichen früh in Richtung Titelverteidigung zu stellen. Das sieht auch Christopher Wittke vom SKC so: "Uns ist bewusst, dass am Samstag mit dem SKV Rot-Weiß Zerbst, der FC Bayern des Kegelsports in Bamberg gastiert und es für alle Mannschaften der Bundesliga schwer wird dagegen zu bestehen."

Wenn man auf die Partie der Vorsaison zurückblickt, dann kann man davon ausgehen, dass wieder sehr hohe Kegelzahlen und spannende Duelle zu erwarten sind.

Im Vergleich zur Vorsaison hat sich die Hoffmann-Truppe auf zwei Positionen verändert. Die langjährigen Leistungsträger Thomas Schneider und Mathias Weber sind zu den Ligakonkurrenten Hallbergmoos bzw. Raindorf gewechselt. Um dies zu kompensieren, holte man sich die beiden Nationalspieler Dominik Kunze und Christian Wilke aus Bamberg, welche in der Vorbereitung und den ersten Spielen direkt überzeugten. Interessant ist hierbei, dass Wilke regelmäßig auf der Staffelsteiner "Heimanlage" der TSG Bamberg trainiert, was ihm sicherlich einen kleinen Vorteil für den Vergleich am Samstag bringt.

Noch Luft nach oben

Beim Team von Macher Hans-Karl Brütting sind alle Spieler fit und brennen darauf, dem großen Favoriten ein Bein zu stellen - wohl wissend, dass dies eine Top-Leistung von allen Akteuren verlangt. "Wir alle haben uns in den zwei Spielen noch Luft gelassen, aber sind erfahren genug, genau diese Prozente am Samstag im entscheidenden Moment auf die Bahn zu bringen", so Wittke.

Spannung ist beim Spitzenspiel an diesem Wochenende also garantiert, von einer Vorentscheidung um den Titel will Wittke aber dennoch nichts wissen: "Wenn es nicht zum Sieg reichen sollte, werden wir nicht aufgeben. Es ist voraussichtlich eine lange Saison mit vielen schweren Spielen und wir werden versuchen, immer alles aus uns herauszuholen - so auch am kommenden Samstag."

Spielbeginn auf der Anlage der TSG Bamberg ist um 13.30 Uhr. Zuschauer sind aufgrund der Corona-bedingten Auflagen nicht zugelassen. skc