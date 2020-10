Das Hinspiel gegen die FT Schweinfurt fand am 24. August 2019 statt, ist also über 13 Monate her. Bei der 2:6-Heimniederlage der Lichtenfelser zog Christoph Schaller (links) bei diesem Zweikampf gegen den Schweinfurter Johannes Mock den Kürzeren. Foto: Gunther Czepera