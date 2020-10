Noah Möller vom TSV Staffelstein startete dort über die 2000 Meter. Insgesamt waren in den einzelnen Altersklassen über die verschiedenen Laufstrecken 110 Teilnehmer vertreten. Das Staffelsteiner Talent, das sonst auf der 800-Meter-Strecke zu Hause ist, versuchte sich erstmals über die fünf Stadionrunden. Möller übernahm von Beginn an die Führung und lief die erste Runde knapp über 1:20 Minuten. Er hielt sein hohes Tempo und lief konstant durch. Die Uhr blieb bei sehr guten 6:54,42 Minuten stehen. Damit pulverisierte er den oberfränkischen Rekord der M12 von 7:44,96 um mehr als 50 Sekunden und war auch schneller als die Bestmarke der ein Jahr älteren Jungs in Oberfranken. Damit hat der Staffelsteiner in dieser Saison neben dem bayerischen Hallenrekord und dem oberfränkischen Rekord über 800 Meter, nun auch die Bestmarke über 2000 Meter aufgestellt. In der deutschen Bestenliste über 2000 Meter ist er unter den Top 3.red