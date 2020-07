Lukas Heiß fährt auf Platz 2

In Breitenbrunn im Erzgebirge fand unter ungewöhnlichen Bedingungen das erste MTB-Rennen Deutschlands statt. Hygiene- und Abstandsregeln - die Schlagwörter des Jahres 2020 - beherrschten die Rennregularien. Startblocks mit 25 Teilnehmern wurden mit fünf Minuten Zeitabstand auf den 25 Kilometer langen Rundkurs geschickt, der zweimal zu bewältigen war. Heiß startete in der dritten Gruppe. Sein Hauptkontrahent war zehn Minuten zuvor gestartet. Der Trieber musste sich erst durch das Teilnehmerfeld arbeiten. Nach den ersten 25 Kilometern lag Heiß laut Zwischenzeit auf Platz 1. Tobias Eise (TGV Schotten) legte aber in der zweiten Runde noch zu und verwieß Heiß noch auf Platz 2. Gezeichnet von den äußeren Bedingungen, Regen und 10 Grad Celsius, aber hochzufrieden zeigte sich der Marktrodacher mit dem Ergebnis seines ersten Saisonrennens.pesch