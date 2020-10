Am Ende war das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga Kronach eine klare Sache für den Tabellenführer TSV Neukenroth, der beim Verfolger SpVgg Lettenreuth dreimal einen Rückstand auslich und mit 6:3 gewann. Die punktgleiche DJK Lichtenfels bleibt mit dem 1:0-Heimsieg über den FC Stockheim dran und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Das Mittelfeldduell beim bis dato punktgleichen SV Wolfers-/Neuengrün gewann der FC Burgkunstadt überraschend klar mit 6:1. Beim Schlusslicht TSV Steinberg kam der FC Marktgraitz zu einem 5:3-Erfolg und setzte sich von der Abstiegsregion ab. SpVgg Lettenreuth -

TSV Neukenroth 3:6

200 Zuschauer sahen in Lettenreuth ein mitreißendes Spitzenspiel. Die Lettenreuther um Spielertrainer Florian Eberth machten deutlich, dass sie das Titelrennen mit einem Sieg weiter offen gestalten wollen. Nach 15 Minuten wurde die SpVgg belohnt, als Benjamin Stottele einen Abpraller nach einem Schuss von Kevin Pfaff zum 1:0 verwertete. Eberth vergab kurz darauf die Chance zu erhöhen. Die Gäste fanden erst nach 20 Minuten ins Spiel. Sie nutzten einen Fehlpass im Lettenreuther Aufbauspiel zum 1:1 durch Felix Maurer, der sein 35. Saisontor erzielte. Weitere Gelegenheiten ließ der Tabellenführer aus. Dagegen wuchtete kurz vor der Pause Björn Vogel einen 20-Meter-Freistoß zum 2:1 in Gästetor.

Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel schob Lettenreuths Torwart Koray Kaya einen Ball direkt in die Füße von Florian Maurer, der sich mit dem 2:2 bedankte. Vier Minuten später nutzte Stottele einen Fauxpas von Christian Beez zur erneuten Lettenreuther Führung. Nicht einmal eine Minute später glich Tobias Wagner zum dritten Mal für den Gast aus. Nun bekam Neukenroth Oberwasser, auch wenn das 3:4 durch Tim Wachter mit einem abgefälschten Schuss etwas glücklich zustande kam (67.). Marius Werner setzte sich vier Minuten später durch und erzielte das 3:5, nachdem Kaya einen Abschlag direkt zum Gegner befördert hatte. Lettenreuth hatte nun nichts mehr entgegenzusetzen und musste nach einem Konter das 3:6 durch Lukas Fröba (76.) hinnehmen. "Wir haben den Gegner immer wieder zum Toreschießen eingeladen und uns zu viele individuelle Fehler erlaubt", analysierte Eberth. red

SV Wolfers-/Neuengrün -

FC Burgkunstadt 1:6

Die Burgkunstadter gingen bereits nach fünf Minuten durch eine Bogenlampe von Backert in Führung. Die Hausherren ließen sich aber nicht beeindrucken und drückten auf den Ausgleich, der ihnen wenig später durch Schön gelang. Danach hatten sie ihre beste Phase und hätten leicht eine komfortable Führung herausschießen können. Doch die "Wölfe" agierten im Abschluss zu überhastet und ließen ihre Chancen ungenutzt. Nach einer halben Stunde kam der Gast durch einen Schuss aus kurzer Distanz durch Portner zur erneuten Führung. Die Heimabwehr hatte den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht. Kurz danach verletzte sich ein "Wölfe"-Spieler so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden musste; das Spiel war 40 Minuten unterbrochen. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel brachte Stammberger die Burgkunstadter per Foulelfmeter mit 3:1 in Front. Danach war die schon angeschlagene Moral der jungen Heimelf endgültig gebrochen. Nach vorne lief nichts mehr, da der wichtige Lenker und Ideengeber fehlte. Die Abwehr war vollkommen überlastet. Den Burgkunstadtern gelangen somit noch drei weitere Treffer durch Backert (72.), Portner (78.) und Koch in der Schlussminute. gb DJK Lichtenfels -

FC Stockheim 1:0

Auf dem schwer zu bespielenden Boden versuchten die Stockheimer aus einer gesicherten Abwehr mit langen Bällen und Kontern ihr Glück. Die DJK war gezwungen, das Spiel zu machen. In der 25. Minute führte eine schöne Kombination durchs Zentrum der FC-Abwehr zum 1:0. Felix Lausch traf aus 16 Metern flach links unten. Die Lichtenfelser trafen vor der Pause zweimal und in Hälfte 2 noch einmal nur die Latte des Stockheimer Tores. Die Gäste kamen gegen die sicher stehende Abwehr der Heimelf zu keinen nennenswerten Chancen. Als in der Schlussphase die FCler nach einer Roten Karte wegen angeblichen Nachtretens in Unterzahl waren, brachten die DJKler den Sieg sicher nach Hause und bleiben auf Tabellenplatz 2. red

TSV Steinberg -

FC Marktgraitz 3:5

Die "Graatzer" waren in den ersten 25 Minuten das bessere Team. Lukas Schmidt erzielte bereits in der 8. Minute nach einer Standardsituation frei stehend per Kopf das 0:1. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld war es erneut Schmidt, der frei vor dem Tor zum 0:2 einschob. Erst jetzt wachten die Steinberger vor 190 Zuschauern auf. Einen Strafstoß verwandelte der gefoulte Geiger selbst zum 1:2 (27.). Nur neun Minuten später erzielte Thiel aus dem Gewühl heraus den 2:2-Ausgleich für seine Farben. Nach der Pause war die Heimelf spielbestimmend. Sesselmann gelang nach schönem Zuspiel von Lang das 3:2 (53.). In den folgenden zehn Minuten liefen die Steinberger dreimal alleine auf den FCM-Tormann Lauterbach zu und scheiterten dreimal an ihm. Der Gast profitierte dagegen von Fehlern der TSVler. René Pülz nutzte diese zum Ausgleich und zum Führungstreffer (66., 75.). Für den 3:5-Endstand sorgte Ricky Welsch (82.). Einen weiteren Foulelfmeter vergab der Steinberger Geiger.sg