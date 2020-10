Der TSV Ludwigsstadt kann auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Nach dem Trainerrücktritt im Oktober vergangenen Jahres sprang Abteilungsleiter Andreas Wohlfahrt - wieder einmal - in die Bresche. Da bis zur Winterpause 2019 keine Lösung für den zu besetzenden Trainerposten gefunden wurde, war man im Vereins der Meinung, Wohlfahrt bis zum Saisonende mit der Aufgabe zu betrauen, den Klassenerhalt zu realisieren.

Daraus wurde aber wieder nichts - diesmal ruinierte die Corona-Pandemie die Pläne der "Ludschter". Eigentlich war mit Stefan Gehring schon alles geklärt. Der Übungsleiter des benachbarten TSV Ebersdorf beschloss jedoch bis zum Ende dieser außergewöhnlichen Saison dem Ortsteil-Klub erhalten zu bleiben. Und wieder war Wohlfahrt gefragt - und er gab abermals sein "Okay". Mit starken sieben Punkten aus den ersten drei Spielen nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist Ludwigsstadt ausgezeichnet gestartet.

Neues Wir-Gefühl

Schon im Winter habe er mit seinem Assistenten Fritz Kühnlenz ein neues Wir-Gefühl geschaffen, musste dann allerdings lange warten, bis dieses auch auf dem Platz umgesetzt werden konnte. "Nach der langen Pause mit all seinen Ungewissheiten haben wir Anfang August gemeinsam noch einmal ein klares Ziel formuliert und waren uns einig, bis zum letzten Spieltag um den Verbleib in der Kreisliga zu fighten", stellt Wohlfahrt klar. Mit dem Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten FC Marktgraitz steht eine undankbare Aufgabe an.

"Ich erwarte von meinen Jungs eine ebenso konzentrierte und engagierte Leistung wie in den letzten drei Spielen und hoffe, dass wir stark genug sind, Zählbares aus Marktgraitz mitzunehmen."

Die Ludwigsstadter hoffen am kommenden Wochenende ebenso auf Erfolge der DJK Lichtenfels bei den TSF Theisenort und des FC Stockheim im Heimspiel gegen den SV Wolf./Neuengrün.

Samstag 16 Uhr

SCW Obermain (4.) -

SV Friesen II (6.)

"Heim- und Gastmannschaft haben zunächst gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel erwartungsgemäß gewonnen. Einen klaren Favoriten sehe ich nicht, weswegen ich ein 2:2-Remis erwarte."

TSF Theisenort (15.) -

DJK Lichtenfels (2.)

"Klarer Favorit ist Lichtenfels. Alles andere als ein hoher Erfolg wäre eine Überraschung - 5:0-Auswärtssieg."

ASV Kleintettau (8.) -

DJK-SV Neufang (7.)

"Duell zweier gleichwertiger Mannschaften, bei dem sich am Ende kein Gewinner zeigen wird - 1:1."

Sonntag 14 Uhr

FC Lichtenfels II (11.) -

TSV Steinberg (16.)

"Lichtenfels hat sich bei uns stark präsentiert und die Steinberger können den Negativlauf auch nach Corona nicht stoppen. Heimsieg, 3:0."

Sonntag 15 Uhr

TSV Weißenbrunn (5.) -

TSV Neukenroth (1.)

"Letzte Möglichkeit für Weißenbrunn, noch mal oben anzugreifen. Dennoch sehe ich Neukenroth als zu stark und tippe auf einen 3:1-Auswärtssieg für den Tabellenführer."

Sonntag 16 Uhr

FC Stockheim (9.) -

SV Wolf./Neuengrün (13.)

"Beide befinden sich in einer ähnlichen Situation wie wir und brauchen dringend Punkte. Ich wünsche mir auch in unserem Interesse eine Punkteteilung - 2:2." FC Marktgraitz (12.) -

TSV Ludwigsstadt (14.)

"Beide Mannschaften sind gut aus der Corona-Pause gekommen und ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Trotzdem gewinnen wir mit 2:0."

FC Burgkunstadt (10.) -

SpVgg Lettenreuth (3.)

"Lettenreuth ist mit drei Siegen aus drei Spielen klarer Favorit und zu stark für Burgkunstadt. Ich tippe ein 4:1 für den Gast."

Hier spricht der Kreisliga-Coach Andreas Wohlfrahrt (TSV Ludwigsstadt)

Andreas Wohlfahrt ist das, was man ein Urgestein nennt. Seine Interimsarbeit als Trainer der ersten Mannschaft möchte er unbedingt mit dem Klassenerhalt beenden. Der Routinier kennt die Tabellensituation und weiß, dass sich seine Mannschaft keine Schwächephase erlauben darf."Wenn es uns gelingt, aus den beiden noch ausstehenden Partien den einen oder anderen Punkt mitzunehmen, haben wir im Frühjahr alle Möglichkeiten, den Klassenerhalt klarzumachen", stellt Wohlfahrt fest. Tatsächlich haben es die "Ludschter" mit den Heimspielen gegen den FC Stockheim, den SV Friesen II, den SV Wolfersgrün / Neuengrün und der DJK-SV Neufang sowie dem Auswärtsspiel gegen den TSV Steinberg selbst in der Hand. Die aufgeführten Duelle charakterisiert Wohlfahrt allesamt als "Sechs-Punkte-Spiele", die man erfolgreich gestalten müsse, um den Klassenerhalt zu schaffen. Seine Mannschaft sehe der Übergangstrainer für diese Mission in der Gesamtsicht gut genug. Wie der Kampf gegen den Abstieg sei auch das Aufstiegsrennen nur schwer zu bewerten, meint Wohlfahrt, der aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit Thomas Lipfert das Pendel aber aus persönlicher Sicht wohl lieber in Richtung des TSV Neukenroth ausschlagen lassen würde. "Wenn es dem TSV gelingt, die beiden schweren Auswärtsspiele in Lettenreuth und Weißenbrunn siegreich zu gestalten und sie als Tabellenführer in die Winterpause gehen, werden sie meines Erachtens diejenigen sein, die ganz oben stehen", sagt Wohlfahrt. Er weiß, dass er mit seiner Mannschaft Lipfert und den Seinen mit einem Sieg beim Zweiten DJK Lichtenfels Schützenhilfe leisten kann.aoe