Corona lässt grüßen: Am Ende waren es vier von acht Spielen in der Fußball-Kreisliga Kronach, die noch stattfanden. Nach dem Corona-Fall im Ludwigsstadter Sportheim vor einer Woche, dem die Partien des TSV und des damaligen Gegners FC Lichtenfels II zum Opfer fielen, wurde auch noch die Begegnung FC Burgkunstadt gegen SpVgg Lettenreuth wegen eines Verdachtsfalles vorsichtshalber abgesagt. Beim SCW Obermain stand wegen einer kaputten Drainage der Platz unter Wasser, so dass die Partie gegen Friesen II ausfiel.

Spitzenreiter TSV Neukenroth trug seine Partie beim Fünften Weißenbrunn aus, ging mit 0:4 deutlich unter und musste dem Verfolger DJK Lichtenfels, der am Samstag mit 5:3 in Theisenort vorgelegt hatte, Platz 1 überlassen. TSF Theisenort - DJK Lichtenfels 3:5 Die Partie nahm gleich Fahrt auf: Die Gäste aus Lichtenfels erzielten mit dem ersten Angriff das 0:1. Bozkaya wurde auf rechts schön freigespielt und legte den Ball in die Mitte quer auf Goller, der ihn nur noch über die Linie drücken musste. In der 8. Minute fiel bereits der Ausgleich. Puff steckte auf Betz durch, der den Ball aus 16 Metern im Tor unterbrachte. Der Abschluss prallte vom Gästekeeper ab und flog ins DJK-Tor. Die Gäste waren jetzt spielerisch überlegen, die gefährlicheren Aktionen hatten aber die Turn- und Sportfreunde, die bei mehreren Kontern durch Wich, Blinzler und Betz nicht zwingend genug im Abschluss waren. Anschließend zeigte Heimtorwart Franz seine Klasse, als er gegen Lausch und Bozkaya Großchancen vereitelte. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte die kalte Dusche für das Heimteam. Nach einem unnötigen Ballverlust kam Lausch aus 16 Metern zum Abschluss. Der ungefährliche Schuss versprang vor Heimtorwart Franz so unglücklich, dass er keine Chance hatte.

In der 50. Minute durften wieder die Heimfans jubeln. Ein missglückter Klärungsversuch eines DJK-Verteidigers flog per Bogenlampe in den eigenen Kasten. Nur eine Minute später kam der Lichtenfelser Goller wie aus dem Nichts per Abpraller an den Ball und netzte ins kurze Eck zur erneuten Führung ein. Die Heimelf gab in diesem verrückten Spiel nicht auf und kam in der 55. Minute erneut zum Ausgleich. Von Spielertrainer Wich geschickt, enteilte Höfner allen und legte klug auf den mitgelaufenen Betz ab. Dieser schob den Ball aus elf Metern flach am herauseilendenden Gästetorwart vorbei zum 3:3 ins Netz. In der 77. Minute fing der eingewechselte Gästespieler Hurec einen Pass im Aufbauspiel ab und leitete diesen auf den freistehenden Lausch weiter. Dessen Querpass fand Bozkaya, der zum 3:4 einschob. Das Spiel blieb bis zur 86. Minute offen, ehe Bozkaya einen Konter das 3:5 markierte. ap Schiedsrichter: Goldschmidt (Hafenpreppach) / Tore: 0:1 Goller (2.), 1:1 Betz (7.), 1:2 Lausch (44.), 2:2 Betz (50.), 2:3 Goller (51.), 3:3 Betz (55.), 3:4 Bozkaya (76.), 3:5 Bozkaya (85.)